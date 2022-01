Corona-Angst : Fastnachtsumzug abgesagt

Zweibrücken Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass im nächsten Jahr wieder auf der Straße die närrische Zeit gefeiert werden kann.

(red) Lange hatte der Verkehrsverein Zweibrücken gehofft, den Faschingsumzug in diesem Jahr wieder durchführen zu können. Zahlreiche Vorbereitungen wurden bereits getroffen und waren veranlasst. Die Orchester und Musikgruppen für den Zug waren bereits verpflichtet. „Leider ist aber die pandemische Lage aktuell erneut in einer Phase, in der wir als Veranstalter es leider nicht verantworten können, eine Großveranstaltung mit diesem Charakter durchzuführen. Hinzu kommt, dass aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Strecke ein kontrollierbarer Zugang nicht möglich ist. Der Verkehrsverein hat sich daher schweren Herzens entschieden den Faschingsumzug 2022 nicht durchzuführen “, informiert der erste Vorsitzende des Verkehrsvereins, Rolf Franzen.