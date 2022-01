Er fährt nach Paris : Hofenfels-Schüler vertritt Deutschland bei Geographie-Olympiade

Daniel Grgic tritt im Juli für Deutschland an. Foto: privat

Zweibrücken Bereits die Vorentscheidungen sind ohne eine Leidenschaft für Erdkunde und gute Englisch-Kenntnisse kaum zu packen.

(red) Das Hofenfels-Gymnasium stellt bereits zum zweiten Mal in Folge den Landessieger im Erdkunde-Wettbewerb „iGeo“. Daniel Grgic hat sich nach Angaben der Schule nun sogar für das Nationalteam qualifiziert und reist im Juli zur internationalen Geographie-Olymipade nach Paris.

Auch in diesem Jahr wurde in der Sekundarstufe II der iGeo-Wettbewerb durchgeführt, der eine Fortführung des in der Unter- und Mittelstufe bekannten „Diercke Wissen”-Wettbewerbs ist. Das Besondere dabei: alle Aufgaben sind in englischer Sprache formuliert und sind auch auf Englisch zu beantworten. Dadurch sollen sowohl das Interesse an Geographie als auch die Sprachkompetenz der Lernenden gefördert werden.

In diesem Jahr mussten unter anderem der Strukturwandel in Neunkirchen und die Entwicklung der Windenergie in Deutschland analysiert und bewertet werden. Dieser Aufgabe stellten sich Gianluca Papa, Daniel Grgic und Janosch Fuhrmann aus der 12. Jahrgangsstufe. Letztlich konnte sich Daniel Grgic mit leichtem Vorsprung durchsetzen und wurde Schulsieger.

Nachdem vom Verband Deutscher Schulgeographen alle Einsendungen verglichen wurden, war die Freude groß, denn Daniel konnte sich als Landessieger für das Bundesfinale in Braunschweig qualifizieren. Damit kommt der Landessieger in Rheinland-Pfalz bereits zum zweiten Mal in Folge vom Hofenfels-Gymnasium.