Zweibrücken : In Pandemie hat Vandalismus zugenommen

In Pandemie hat Vandalismus zugenommen

Zweibrücken Die jüngsten Vorfälle von Vandalismus in der Innenstadt sind Teil einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen und Exzessen in der Rosenstadt. Diese traurige Bilanz muss Christina Rauch (CDU), Beigeordnete der Stadt und Ordnungsamts-Dezernentin, ziehen.

Der Merkur bat Rauch nach den Vorfällen in den SB-Bereichen der Sparkasse Südwestpfalz (erst am Eingang Schloßplatz, dann am Eingang Münzstraße; wir berichteten) um eine Einschätzung. Ihr nüchternes Fazit: „Die Ordnungsbehörde verzeichnet seit der Corona-Situation leider vermehrt Vandalismus- und Sachbeschädigungen im Innenstadtbereich.“ Sie macht deutlich, dass das Ordnungsamt im Rahmen seiner Möglichkeiten reagiere: „Die Aufmerksamkeit der Ordnungsbehörde auf diesen Bereich wurde bereits verstärkt“, erklärt sie.