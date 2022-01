Neuer Seniorenratgeber Zweibrücken : Informationen für Ältere und ihre Angehörigen

Verlegerin Christina Kohl, Michael Seebald, Gertrud Schanne-Raab und Christian Gauf (von links) präsentieren den neuen Seniorenwegweiser. Foto: Cordula von Waldow

Zweirücken Die Stadt hat einen neuen Seniorenratgeber herausgegeben. Die letzte Auflage stammte aus dem Jahr 2006.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Ein Viertel der Zweibrücker Bevölkerung ist 65 Jahre und älter. Mit dem Eintritt ins Rentenalter ändern sich die Bedürfnisse, selbst für Menschen, die gesund und fit bleiben, und erst recht für Menschen, die auf ärztliche und pflegerische Unterstützung angewiesen sind. Um dieser Bevölkerungsgruppe das Leben zu erleichtern und so angenehm wie möglich gestalten zu helfen, hat die Stadt jetzt einen neuen Seniorenwegweiser aufgelegt.

Mit diesem arbeitsintensiven Projekt gab der neue Seniorenbeauftragte der Stadt Zweibrücken, Michael Seebald, quasi seinen Einstand. „Der letzte Seniorenwegweiser stammte noch von 2006“, erklärt Bürgermeister Christian Gauf die Notwendigkeit einer Neuauflage. Entsprechend groß war der Rechercheaufwand quer durch zahlreiche beteiligte Abteilungen der Stadtverwaltung, sämtliche Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen der Stadt sowie eine Vielzahl an Dienstleistern und Gewerbetreibenden, die sich entweder auf diese Zielgruppe spezialisiert haben oder ein entsprechendes Angebot bereit halten.

Auf einen Blick Seniorenbüro Zweibrücken Poststraße 40, Zimmer 010, Zweibrücken, Telefon (6332) 871-531, michael.seebald@zweibruecken.de, Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung, www.zweibruecken.de/Senioren

Michael Seebald freut sich: „Das ist innerhalb kurzer Zeit sehr gut angenommen worden.“ So seien der Stadt keinerlei Kosten für den Wegweiser entstanden. Die Auflage umfasst 3000 Exemplare und ist erhältlich bei der Stadt sowie in verschiedenen Einrichtungen und natürlich im Seniorenbüro in der Poststraße. Außerdem kann der Zweibrücker Seniorenwegweiser über die Homepage der Stadt im PDF-Format heruntergeladen werden.

Auf 36 Seiten im übergroßen DIN-A5-Format wird eine Vielzahl an Kooperationspartnern vorgestellt. Christian Gauf beschreibt: „Unser Seniorenwegweiser soll Hilfestellung bei vielen Fragen geben, sowohl für sich selbst als auch für Angehörige.“ Angefangen über Kontakte bei Behörden und Beratungsstellen, Beratung zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung oder zu finanziellen Hilfen, über Pflege und Demenz bis zu Wohnen im Alter, zur Sterbe- und Trauerbegleitung enthält er zudem viele Tipps zur Freizeitgestaltung, über Fitness und Gesundheit, Bildung und Kultur. So haben sich auch die passenden Vereine an der Gestaltung des Zweibrücker Seniorenwegweisers beteiligt.

Mit Christina Kohl, Inhaberin des gleichnamigen Verlags in Luxemburg, hatte sich die Stadt Zweibrücken engagierte Kompetenz an die Seite geholt. Sowie Erfahrung, denn die Verlegerin hatte bereits den Seniorenführer in Trier mit entwickelt. Im Schulterschluss mit City-Managerin Petra Stricker und der Mörsbacher Werbeagentur FORMART wurden das äußere Erscheinungsbild und das gesamte Layout an das Corporate Design der Stadt Zweibrücken angepasst.