Nach Vandalismus und Gewalt: 7 Kameras rund ums Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium : Stadtrat einstimmig für Videoüberwachung

Zweibrücken Sieben Kameras werden rund ums Helmholtz-Gymnasium installiert. Besonders eine Beschränkung soll gewährleisten, dass nicht auch friedliche Schüler gefilmt werden.

Rauch in der Vorlage und Deller in der Sitzung betonten, wie der Datenschutz gewährleistet werde: Die Videoüberwachung erfolgt nur außerhalb der Schulzeiten, an Schultagen also von 17 bis 7 Uhr. Die Bilder werden nie live beobachtet, sondern die Aufnahmen nur nach Vorfällen ausgewertet, um Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen. Zudem werden (wie gesetzlch vorgeschrieben) Hinweisschilder auf die Überwachung aufgestellt. Der Zugriff auf die Aufnahmen (die nach drei Tagen gelöscht werden müssen) darf nur im Vier-Augen-Prinzip erfolgen und „nur in begründeten Einzelfällen“. So sei die „Verhältnismäßigkeit“ der Überwachungsmaßnahme gewahrt.

SPD-Fraktionschef Stéphane Moulin freute sich, die Helmholtz-Überwachung knüpfe „nahtlos“ an die bereits erfolgende und von der SPD beantragte Kamera-Installation am Kleinen Exe (Wasserspielplatz) an. Moulin mahnte aber, Polizei und kommunaler Vollzugsdienst müsse „weiter präsent bleiben, um im Notfall gleich zugreifen zu können“. Und die sieben neuen Kameras sollten „kein Einstieg in eine flächendecken Überwachung in der Stadt und an Schulen sein – wir sollten das immer in Einzelfällen abwägen“.