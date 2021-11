Tatort: Himmelsbergstraße in Zweibrücken : Vandalismus: Skoda zerkratzt

Zweibrücken Unbekannte haben einen in der Himmelsbergstraße geparkten roten Skoda Octavia an der hinteren rechten Tür zerkratzt, teilte am Samstag die Polizei mit. Schaden: 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. (0 63 32) 97 60.