Vorgesehen ist ein Steinteppich : Aufwertung der Allee in Arbeit

Wenn es etwas länger geregnet hat, bilden sich in dem Abschnitt der Allee entlang der Rosengartenstraße zahlreiche Pfützen. Die Fußgänger müssen dann staksen, um trockene Füße zu behalten. Einige weichen auch auf die Rosengartenstraße aus, was wegen des Verkehrs dort aber natürlich keine gute Lösung ist. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Schon seit Jahren sehnen es Spaziergänger nach Regen herbei, jetzt soll Abhilfe kommen. Die Allee entlang der Rosengartenstraße wird aufgewertet und der Boden erneuert.

Die Allee ist eines der Schmuckstücke der Rosenstadt. Eine grüne Lunge und Flaniermeile, um die andere Kommunen Zweibrücken beneiden. Doch gilt es in der Allee Hand anzulegen, wie jeder Spaziergänger weiß. Ein Sanierungsbedarf besteht vor allem in dem Abschnitt der Allee entlang der Rosengartenstraße.

Immer wieder einmal wurde dieses Problem in den vergangenen Jahren im Stadtrat zur Sprache gebracht. Nun ist Abhilfe in Sicht, wie Jens John, Pressesprecher der Stadt, auf Merkur-Anfrage bestätigt.

John verweist auf den Termin mit Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) in Zweibrücken. Wie im Merkur berichtet, hatte Steingaß bei ihrem Besuch am Dreikönigstag drei Förderbescheide über insgesamt 647 000 Euro im Gepäck; diese sollen dazu dienen, in der Rosenstadt in den beiden kommenden Jahren mehrere Projekte durchzuführen.