„Testen für alle“ zum Auftakt wenig gefragt : Zum Start kein Ansturm auf die Test-Center

Zweibrücken Jeder Interessierte darf sich jetzt testen lassen. Doch statt mehrerer hundert erwarteter Bürger kamen zum Auftakt lediglich 68.

Prognosen sind schwierig – vor allem, weil sie die Zukunft betreffen. Von daher war es schwierig, für das DRK abzuschätzen, wie das neue Angebot in Rheinland-Pfalz „Testen für alle“ von den Bürgern angenommen würde.

„Wir dachten, es kommen zum Auftakt mehrere hunderte, aber es waren dann doch nur 68“, berichtete Hans Prager, Chef des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz, am Montagabend auf Anfrage unserer Zeitung.

„Testen für alle“ bedeutet, dass alle Rheinland-Pfälzer seit Montag überprüfen lassen können, ob sie womöglich an Corona erkrankt sind – auch, wenn sie noch gar keine Symptome zeigen. Getreu dem Motto: sicher ist sicher. Damit alle Bürger zu ihrem Recht kommen, wurden landesweit „Schnelltest-Stationen“ eingerichtet.

In Zweibrücken musste eine solche Station nicht mehr neu eingerichtet werden; an der Rettungswache gegenüber dem Hauptfriedhof gibt es bereits seit Beginn der Pandemie eine solche Einrichtung.

Zum Startschuss von „Testen für alle“ wurden die Öffnungszeiten am Montag noch einmal ausgeweitet: von sieben bis 19 Uhr. Aber das wäre wohl nicht nötig gewesen, es kamen, wie erwähnt, 68 Bürger.

„Wir testen für Zweibrücken und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land“, nannte Prager den Zuständigkeitsbereich. „Pro Woche sind es in unserem Container an der Rettungswache 400 bis 500 Tests.“ Ab nächstem Montag, 15. März, will das DRK flächendeckend für den gesamten Landkreis testen.