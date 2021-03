Corona-Testzentren in jedem Landkreis : Wo es kostenlose Schnelltests im Saarland geben wird

Saarbrücken Das Saarland plant für kostenlose Schnelltests ein „Drei-Säulen-Modell“: Es besteht aus Testzentren in jedem Landkreis, Angeboten in den Kommunen sowie „Bürgertests“ bei Ärzten und Apotheken. Ein Überblick.

Im Saarland plant die Landesregierung für Corona-Schnelltests ein „großes Testzentrum“ in jedem Landkreis. Das geht aus einem Schreiben von Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) an Städte und Gemeinden hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Damit will das Bundesland die nationale Teststrategie umsetzen.

Einen Schnelltest pro Woche zahlt der Bund jedem Bürger ab dem 8. März. So hatten es die Ministerpräsidenten am vergangenen Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verabredet. Nach SZ-Informationen möchte das Saarland nun Schnelltests in den fünf Landkreisen und im Regionalverband Saarbrücken ermöglichen. Als Standorte sind Saarbrücken, Neunkirchen, Homburg, Saarlouis, St. Wendel und Losheim im Gespräch.

Beschlossen waren die Testzentren der Landesregierung am Freitag noch nicht. In ihrem Schreiben an die Kommunen erklärt Ministerin Bachmann, man plane die „Beauftragung eines Drittanbieters“. Als möglicher Betreiber gilt der Festivalmacher Thilo Ziegler („Rocco del Schlacko“). Er hat in St. Wendel, Saarlouis und Saarbrücken private Zentren aufgebaut, die das Land offenbar nutzen will. Ziegler ist bereits beim Testen von Grenzpendlern an der Goldenen Bremm für die Regierung tätig. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Gemeinden und der Landkreis Merzig-Wadern eigene Testangebote angekündigt. Der Regionalverband sowie die Landkreise Saarlouis und St. Wendel forcieren kommunale Testzentren.