Corona-Bekämpfung wird weiter intensiviert : Zweibrücken startet kostenlose Schnelltests und verfünffacht Impf-Kapazität

Zweibrücken Auch an Wochenenden und sogar über die Osterfeiertage wird künftig in Zweibrücken geimpft.

Im Kampf gegen Covid-19 wird auch die Zahl der Impfungen in Zweibrücken bald drastisch erhöht. Das Landesimpfzentrum am ZOB (Busbahnhof) werde ab 15. März auch an Wochenenden geöffnet sein. Das kündigte Oberbürgermeister Marold Wosnita (SPD) in einem Telefonat mit dem Merkur an. Auch an den Osterfeiertagen werde durchgeimpft.