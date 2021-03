Nach erfolgreichem Probelauf : Freisener Schule nimmt Testzentrum in Betrieb

Der Probedurchlauf hat gut funktioniert. Die Helfer sind zufrieden (von links): Iris Frohn, Marc André Müller, Joachim Hock, Dr. Sören Rietz, Sandra Altenhofer, Julia Schmitt und Monika Becker. Foto: Elke Kulla

Freisen Nachdem der Test-Testlauf erfolgreich war, geht es diesen Montag mit den Antigen-Schnelltests los. Auf freiwilliger Basis und anonymisiert, wie der Schulleiter betont.

Bei einem ersten Probedurchlauf hat die Gemeinschaftsschule Freisen ihr Testzentrum auf Herz und Nieren geprüft. Die beiden Ärzte Dr. Sören Rietz und Joachim Hock unterzogen 20 freiwillige Probanden einem Antigen-Schnelltest. Ziel des Probelaufs war es laut Schulleiter Marc André Müller, die Abläufe der Testung, also anmelden, testen und schließlich auswerten, praktisch zu erproben und zu optimieren.

„Der erste Testdurchlauf verlief professionell und reibungslos. Wir sind sehr froh, dass wir mit den beiden Artpraxen ‚Lenthe & Rietz‘ sowie ‚Hausärzte am Weiselberg‘ zwei kompetente Kooperationspartner gefunden haben, die uns unterstützen und dadurch einen wichtigen Beitrag zu einem sichereren Schulbetrieb leisten“, zeigte sich Schulleiter Müller nach dem Test-Testlauf erfreut. Ursprüngliche Bedenken, die Schule und die beiden Artpraxen könnten den gesamten Testaufwand personell nicht stemmen, hätten dank der großen Hilfsbereitschaft der Schulgemeinschaft schnell ausgeräumt werden können. „Binnen weniger Stunden hatten wir auf eine Anfrage über unseren Schulmessenger sieben Mütter und eine Großmutter gefunden, die künftig bei der Auswertung der Tests mithelfen“, erklärte Müller.

Auf einen Blick Das Team des Testzentrums an der Gemeinschaftsschule Freisen besteht aus Joachim Hock und Sandra Altenhofer (Praxis Hausärzte am Weiselberg), Dr. Sören Rietz und Julia Schmitt (Praxis Lenthe & Rietz), Elke Kulla und Sabine Jung (Sekretariat der GemS Freisen), Monika Becker, Melanie Bodderas-Deis, Iris Frohn, Sonja Lindner-Heidenreich, Michaela Petry, Christel Rawls, Ina Schmitt und Nicole Storoz.

Auch Dr. Sören Rietz zeigte sich begeistert von der großen Unterstützung durch die Erziehungsberechtigten, die zum Teil sogar selbst in medizinischen Berufen arbeiten: „Ich finde es wirklich toll, dass sich so viele Eltern bereiterklärt haben zu helfen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.“

Durch ein Listen-Verfahren mit anonymisierten Nummern, das die beiden Schul-Sekretärinnen Elke Kulla und Sabine Jung am Empfang des Testzentrums überwachen, sei zudem gewährleistet, dass der Datenschutz eingehalten wird. Niemand außer der Schulleitung könne so bei einem positiven Testergebnis Rückschlüsse auf die betroffene Person ziehen. Nur bei einem positiven Testergebnis erfolge eine Datenweitergabe an das jeweils zuständige Gesundheitsamt St. Wedel, Kusel oder Birkenfeld, welches dann das weitere Verfahren übernimmt.

Offizieller Start des Testzentrums ist an diesem Montag, 8. März, wenn die ersten Klassenstufen wieder den Präsenzunterricht im Wechselmodell aufnehmen. An zwei Tagen in der Woche können sich Schüler und Lehrkräfte dann kostenlos testen lassen. Freiwillig, wie Schulleiter Müller betonte. Niemand werde zur Teilnahme gedrängt und niemand erfahre einen Nachteil, wenn er sich nicht testen lasse. Zudem müsse bei Minderjährigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegen, ehe ein Schulkind getestet werde.