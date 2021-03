Sieben Thesen an Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche : Katholikinnen: Es muss sich was ändern!

Katholikinnen: Es muss sich was ändern!

Sieben Thesen an Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche

Zweibrücken Nach dem Vorbild von Martin Luther haben Zweibrückerinnen sieben Thesen für eine moderne Katholische Kirche an die Heilig-Kreuz-Kirche geschlagen.

„Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut (…) wird standhaft bleiben, Zähne zeigen, mutig handeln ohne Furcht.“ Gestärkt durch dieses Lied aus dem vorhergehenden Zweibrücker Weltgebetstags-Gottesdienst in der Alexanderskirche (Bericht: Seite 9), hängte eine elfköpfige Gruppe rund um Gertrud Schanne-Raab und die KFD Heilig Kreuz (Katholische Frauen Deutschlands) das ausgedruckte Thesenpapier an die Eingangspforte des Gotteshauses in der Gutenbergstraße.