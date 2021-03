Hilfe in der Corona-Krise : Lebensmittelausgabe in Dudweiler wird verlängert

Dudweiler Gute Nachricht in schweren Zeiten. Die Lebensmittelausgabe für arme Menschen in Dudweiler ist bis zum Monatsende verlängert.

(red) Die Gemeinwesenarbeit (GWA) Dudweiler-Mitte hat die Lebensmittelausgabe bis Ende März verlängert. Dafür bedankt sich die Stadtverwaltung. Wie deren Pressestelle weiter mittelt, bietet die GWA seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 mit der Lebenshilfe Sulzbach-/Fischbachtal diese Lebensmittelausgabe an. Mit dem zweiten Lockdown zum Jahresende 2020 zeichnete sich die Notwendigkeit ab, die Aktion weiterzuführen. Die nächsten Ausgabetermine sind am 12. und 26. März.

Im Frühjahr 2020 startete die Gemeinwesenarbeit in Trägerschaft der Diakonie Saar die Aktion mit der Ausgabe von Obst, das aufgrund der Schulschließungen zur Verfügung stand. So wurde in Dudweiler anfangs an zwei Tagen in der Woche kostenfrei Obst und Gemüse an bedürftige Menschen ausgegeben. Mit Kooperationspartnern aus der evangelischen und katholischen Kirche wuchs das Angebot um haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel sowie eine Suppenausgabe alle zwei Wochen. Rund 120 Familien nutzten bereits das Hilfsangebot.