Weltgebetstag am 5. März : Gebet ja, Gottesdienst nein

Wiebelskirchen Die katholischen und evangelischen Frauen in Wiebelskirchen haben beschlossen, den Gottesdienst zum Weltgebetstag in diesem Jahr ausnahmsweise zu verschieben. Er soll am 27. Juni stattfinden. Am eigentlichen Termin – am 5. März – wird um 15 Uhr die katholische Dreifaltigkeitskirche zum Gebet geöffnet sein.