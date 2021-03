Zweibrücken Fashion Outlet hat Jubiläum : 20 Jahre Outlet: Wendel für Ausbau

Das Zweibrücken Fashion Outlet Zweibrücken ist, je nach Definition, das größte oder zweitgrößte Outlet-Center Deutschlands. Lange war die Führung unumstritten, doch inzwischen sehen die meisten Experten Metzingen auf Platz eins. Foto: Fashion Outlet

Zweibrücken Heute vor 20 Jahren wurde das „Designer Outlet Zweibrücken“ eröffnet. SPD-Landtagskandidatin Rebecca Wendel erinnert in einer Pressemitteilung an die Skepsis vieler „Experten“ damals. Doch das mittlerweile in „Zweibrücken Fashion Outlet“ umbenannte Center habe sich als „echter Glücksfall für Zweibrücken und die gesamte Region“ erwiesen mit zwei Erweiterungen, vier Millionen Besuchern jährlich und 1500 Arbeitsplätzen, so Wendel.

Sie unterstütze deshalb die (in der Region umstrittenen, wir berichteten) Ausbau-Pläne des Centers.