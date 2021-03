Lockdown-Lockerungen : Bücherei und Museum öffnen

Nach der Landtagswahl, am 16. März, machen Bücherei und Museum wieder auf. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Besonders in den ersten Tagen ist in der Stadtbücherei mit Wartezeiten zu rechnen.

Die Stadtbücherei Zweibrücken öffnet ab 16. März wieder für ihre Besucher zu den regulären Öffnungszeiten. Die Stadtbücherei kehrt damit auch wieder zu vier Öffnungstagen in der Woche zurück: In der Hauptstelle und der Jugendbücherei können von Dienstag von 10 bis 18 Uhr und von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr Medien vor Ort ausgewählt und ausgeliehen oder zurückgegeben werden. Die maximale Besucherzahl ist jeweils auf 10 Personen beschränkt. Der Einlass wird über Körbchen am Eingang geregelt.