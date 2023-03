Bauausschuss Zweibrücken zu Neubaugebiet Einwände gegen Kirchberg-Plan abgeschmettert

Stichwort „Allgemeines Wohngebiet“: Dass das Neubaugebiet so ausgewiesen wird und nicht als „Reines Wohngebiet“, störte ebenfalls einige Einwender. In einem „Allgemeinen Wohngebiet“ steht zwar das Wohnen im Vordergrund, zulässig sind aber auch nicht störende Einrichtungen wie der Nahversorgung dienende Läden, Gaststätten, Handwerksbetriebe oder Anlagen zum Beispiel für kulturelle oder sportliche Zwecke. Dass (was eigentlich nicht mehr vorgesehen ist) auf der Grünen Wiese neu gebaut wird, hatte die Stadtverwaltung damit begründet, die Nachfrage nach Wohnbauflächen sei „enorm hoch“, folglich bestehe „dringender Bedarf an zusätzlichem Wohnraum“, viel zu wenig Eigentümer machten ihre Baulücken verfügbar. Wenn die Lage so dramatisch sei, hätte man doch eigentlich nur Wohnungen erlauben dürfen, merkte ein Bürger im Namen des BUND an. Der Bauausschuss wies auch diese Bedenken wie von der Verwaltung vorgeschlagen zurück – denn Wohnen müsse auch in Allgemeinen Wohngebieten „vorherrschend“ sein.