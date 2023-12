Zukunftsprojekt in Rentrisch Erster Schritt zu einem großen Neubaugebiet in der Stadt

Doch bevor die Stadt dort Häuser in den Bereichen „Im Alten Stück“, „Kirschgrund“ und Bremmenfeld errichten kann, müssen erst viele einzelne Flurstücke in ihrer Hand sein. Deshalb formulierte die Verwaltung den Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht in Rentrisch, über die der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung abstimmen sollte. Dessen Mitglieder waren sich einig, dass ein Neubaugebiet südöstlich der L 119 den kleinen Ortsteil aufwerten würde. „Wir sind schon seit vielen Jahren dran, dass hier ein Wohngebiet entstehen kann“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Paulus, „die Einrichtung eines Vorverkaufsrechtes für die Stadt befürworten wir.“ Für Helga Roth (SPD) sei es unverständlich, warum man das Thema nicht schon vor dem Landesentwicklungsplan angegangen sei, „denn da sind noch so viele Dinge zu berücksichtigen, dass noch nicht abzusehen ist, wann wirklich gebaut wird“.