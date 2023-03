Und: Kimmle-Stiftung weist Vorwurf von Hallplatz-Galerie-Vermieter zurück Cap-Markt darf und will nicht ins Ex-City-Outlet

Trotz der Irritation über Mimco bemühte sich Dobrani aber, verbal nicht weiter aufzurüsten. Schließlich sei für Freitag eine Videokonferenz unter Vermittlung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) zwischen ihm und Mimco Capital vereinbart – und Dobrani hofft auf einen Kompromiss. Zumal von Manteuffel in den Presse-Gesprächen am Montag auch positive Signale sandte: So habe Mimco Capital in den letzten Verhandlungen noch 10,50 Euro miete pro Quadratmeter plus 3 bis 4 Euro für Betriebskosten gefordert – diese aber nun in den 10,50 Euro eingeschlossen. „Noch ein bisschen Bewegung, und wir könnten uns bei der Miethöhe einigen“, hofft Dobrani deshalb. (Die ersten zehn Jahre habe man 7,45 Euro gezahlt, in den vergangenen fünf Jahren wegen der Netto-Konkurrenz nur 6,98 Euro.)