Mehr Platz für Wohnraum statt Nutztiere und Kartoffeln Viel Lob für geplante Galgenberg-Verdichtung

Häufig werden Bebauungspläne geändert, um sie an neue Realitäten anzupassen. Hier aber soll der 1964 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan „ZW 40 Galgenbergsiedlung“ aufgegeben werden – und durch einen ganz neuen Plan „ZW 171 Wohnen am Galgenberg“ ersetzt werden. Eine bloße Änderung sei „wegen der veralteten Grundlage, die komplett überarbeitet werden müsste, nicht zielführend“, erläuterte das Bauamt in der Sitzungsvorlage. Die entsprechenden Aufhebungs- und Einleitungsbeschlüsse hat der Bauausschuss jetzt einstimmig gefasst.