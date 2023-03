Weißdornweg „Damit können wir leben!“

Die Anwohner kritisierten an dieser Stelle, dass die Straße inzwischen mehr und mehr als Ausweich- und Durchgangsstraße genutzt werde und auch Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht eingehalten würden. „Hier fährt keiner 30, die ballern einfach durch“, beklagte sich ein Anwohner. Im Übrigen seien die Schäden ohnehin erst entstanden, seitdem der Bus hier durchfährt – „ein Bus, den im Übrigen niemand nutzt“, so ein weiterer Anwohner. „Da sitzt nie einer drin, lass‘ es mal einen oder zwei am Tag sein“, sagte er und stellte unumwunden fest: „Wir machen jetzt eine Maßnahme wegen eines Busses, den niemand nutzt und niemand braucht. Für eine Straße, die vor dem Bus noch okay war und wahrscheinlich noch 20 Jahre gehalten hätte. Das macht doch keinen Sinn.“