Nach Jahren des Leerstandes Haus Bickenalb wird zum Boarding-Haus

Die Stadt Zweibrücken hat das seit dem Jahr 2016 leerstehende Haus Bickenalb veräußert. Der Kauf sei am gestrigen Dienstag „vollzogen“ worden, war in einer am Nachmittag verschickten Pressemitteilung zu lesen. Nach Informationen unserer Zeitung jedoch nicht, wie es dort hieß, zwischen der Stadtverwaltung und der Stadtvilla Projektentwicklung GmbH, München, sondern zwischen der Stadtverwaltung und der M4 Holding GmbH, Engelstadt. Das stellte Sergio Vaccarello, der Geschäftsführer der Stadtvilla Projektentwicklung, auf Nachfrage unserer Zeitung klar. Die Stadtvilla Projektentwicklung sei eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten M4 Holding. Der Kaufpreis liege im „unteren siebenstelligen Bereich“.