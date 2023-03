Mimco Capital stellt neue Mieter in Aussicht Investor widerspricht Cap-Markt heftig

Der Eigentümer der Hallplatz-Galerie hat Vorwürfe zurückgewiesen, man treibe den Cap-Markt in das Aus. Bernd von Manteuffel, Geschäftsführer des Eigentümers, der Luxemburger Fondsgesellschaft Mimco Capital, sagte am Montagnachmittag in einer exklusiven Videokonferenz mit dem Pfälzischen Merkur, man sehe sich als „Heuschrecke“ verunglimpft.