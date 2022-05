Verein der Rosenfreunde Zweibrücken : In den Wildrosengarten wird investiert

Zum Vorstand des Vereins der Rosenfreunde und zur Oskar-Scheerer-Stiftung gehören Margarete Lodes, Reiner vom Berg, Brigitte Hüther, Hannelore Stauch, Heiko Hübscher und Martina Becker (v.l.). Foto: Von Cordula von Waldow

Zweibrücken Bei der Jahreshauptversammlung bestätigten die Zweibrücker Rosenfreunde ihren Vereinsvorstand. Thema waren neben der Oskar-Scheerer- und Anneliese-Leiner-Stiftung die anstehenden Veranstaltungen sowie die Höhepunkte der vergangenen beiden Jahre.

Wenngleich die Zeit der Corona-Einschränkungen auch die Aktivitäten des Vereins der Rosenfreunde Zweibrücken deutlich bremste, konnte deren langjährige Vorsitzende, Hanne Stauch, doch auf einige erfreuliche Ereignisse Rückschau halten. Zu der mehrfach verschobenen Jahreshauptversammlung des Vereins der Rosenfreunde und der Oskar-Scheerer-Stiftung, die sich als eine Art Unterabteilung der Rosenfreunde um den Wildrosengarten bemüht, hatten sich am Mittwochabend 18 Rosen- und Gartenfreunde im „Pfälzer Hof“ versammelt.

Zu den Höhepunkten der beiden vergangenen Jahre gehörte die Auszeichnung der Rosenneuheit „Royal Estelle“ beim Bundesneuheitenwettbewerb in Baden-Baden, benannt nach der schwedischen Königstochter, mit dem Preis der Stadt Zweibrücken. Hanne Stauch schwärmt von der mehrfach mit Gold dekorierten Floribundarose mit ihrer Fülle an großen, hell lachsrosafarbenen Blüten mit einem Apricot-Hauch, die vor allem einen großen Charme versprühe. Als einem der ersten Rosengärten ist sie bereits seit Herbst im Zweibrücker Rosengarten gepflanzt.

Info Vereinsvorstand der Rosenfreunde Zweibrücken: Vorsitzende Hanne Stauch, Stellvertreterin Martina Becker, Schriftführerin Margarete Lodes, Kassenführerinnen Margarete Lodes und Eva Rauch, Beisitzer Brigitte Hüther, Monika Wirth, Heide Ludy, Rita und Gerhard Klein, Michael Zurch. Oskar-Scheerer-Stiftung: Vorsitzender Reiner vom Berg, Stellvertreter Heiko Hübscher.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ausstellung zu Rose und Poesie 2021 im Rosenmuseum. Jugendliche des Emanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens, an dem die stellvertretende Vereinsvorsitzende und Schwester von Hannelore Stauch, Martina Becker, unterrichtet, hatten zum Thema Poesie ihre Rosen-Lieblingsgedichte selbst ausgewählt und sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt und in ihrer Betrachtungsweise dargestellt. Sie lobt: „Das war für mich sehr erstaunlich, wie sich die jungen Leute mit dem Thema Gedicht intensiv beschäftigt haben.“

Sehr harmonisch und einstimmig verliefen die Wahlen sowohl für den Vorstand des Vereins der Rosenfreunde als auch für die Oskar-Scheerer-Stiftung sowie die Aussprache über den aktuellen Stand der 2009 gegründeten Anneliese-Leiner-Stiftung. Die verstorbene Zweibrückerin hatte dem Rosengarten 200 000 Euro vermacht, die jetzt nach den jahrelangen, hohen Abzügen der Bankgebühren durch die Sparkasse Südwestpfalz nicht nur wieder auf diesen Betrag aufgestockt, sondern gleich mit einem „Gebührenpuffer“ versehen worden waren.

Da in drei Jahren, also 2025, das 50-jährige Jubiläum im Wildrosengarten ansteht, wird es dort einige Investitionen geben, an denen sich die Oskar-Scheerer-Stiftung gerne beteiligt. Rosengartenmeister Heiko Hübscher, zum neuen Stellvertreter des bestätigten Vorsitzenden Reiner vom Berg gewählt, berichtete ausführlich über die Pläne und Pflanz- wie Baumaßnahmen sowohl für den Wildrosengarten als auch für den Rosengarten.

So werden dort bereits jetzt zahlreiche Wildrosensorten ersetzt, was vor allem einen großflächigen und kostspieligen Austausch des Erdbodens bedinge, da auf alte Rosenerde keine neuen Rosenpflanzen gesetzt werden können.

Martina Becker warb für die Teilnahme an der höchst abwechslungsreichen Tagesfahrt zu verschiedenen Welterbe-Gärten im oberen Mittelrheintal rund um Bingen. Dazu gehören der Klostergarten von Hildegard von Bingen und der Park der 1903 erbauten, denkmalgeschützten Industriellen-Villa Katharina mit ihrem „sehr interessanten Baumbestand und der hohen Rosenhecke“. Ebenso die Hindenburg-Anlage der Landesgartenschau von 2008 mit ihrem herrlichen Rosengarten oder der Burgunder-Garten der ältesten Mittelrhein-Burg Rheinstein, einem Juwel mittelalterlicher Gartenkunst.