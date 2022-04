Stöbern in den Straßen des historischen Dorfs : Schönes für den Garten gibt es in Rodemack

Rodemack Nach zwei Jahren Pandemie-Pause können die Besucher am 1. Mai wieder im historischen Dorf in Lothringen stöbern und einkaufen.

Zahlreiche Pflanzen, schöne Dekorationen für den Garten und vieles mehr bietet der Blumenmarkt und Markt für Gartendeko in Rodemack am kommenden Sonntag, 1. Mai. Hierzu lädt der Verein Syndicat d’Initiative de Rodemack ein. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie können die Besucher nun wieder von 9 bis 18 Uhr in den Straßen des historischen Dorfs Rodemack in Lothringen stöbern und einkaufen. Das Dorf, das noch von einer mittelalterlichen Stadtmauer umgeben ist und zur Vereinigung der „Schönsten Dörfer Frankreichs“ gehört, liegt unweit der luxemburgischen und deutschen Grenzen.