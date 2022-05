So wird unser Wetter : Eher freundlich im Abseits

Unsere Region befindet sich in den nächsten Tagen abseits von Tief- oder Hochdruckzentren. Leichte Labilität könnte zwischendurch ein leichtes Schauerrisiko auslösen, sonst bleibt der Wettercharakter aber eher freundlich.

Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit. Von Freitag auf Samstag überquert uns von Nordwesten her voraussichtlich eine schwache Front, welche einige Regengüsse im Gepäck hat.

Weiterer Trend: Am Freitag ändert sich am Wettergeschehen nicht viel. Die Temperaturen steigen jedoch etwas an und überschreiten zum Teil die 20-Grad-Marke. Auf Samstag und am Samstag selbst kann es zu einigen Regengüssen kommen. Ab Sonntag wird es wieder freundlicher und frühlingshaft.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag/Dienstag 4 bis 7, Mittwoch 5 bis 8, Donnerstag 6 bis 9. Höchsttemperatur in Grad: Montag 16 bis 19, Dienstag/Mittwoch 17 bis 20, Donnerstag 16 bis 19. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag/Dienstag 20 bis 30, Mittwoch 5 bis 15, Donnerstag 0 bis 10. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag/Dienstag 0 bis 0,5, Mittwoch/Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 5 bis 6, Dienstag bis Donnerstag 6 bis 7. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag/Dienstag Nordost 3 bis 4, Mittwoch Nordost 3, Donnerstag Nordost 2 bis 3.