Böse Überraschung am Samstag : Auf Outlet-Parkplatz: Opel Corsa stark zerkratzt

Zweibrücken Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Jemand Unfallflüchtiges hat am Samstag den schwarzen Opel Corsa einer 30-jährigen Frau aus Zweibrücken beschädigt. Der zwischen 12 und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Zweibrücken Fashion Outlet abgestellte Pkw wurde an der vorderen rechten Seite erheblich zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro, berichtet die Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.