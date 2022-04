Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Unfallfluchten mit Postauto, bei Five Guys und Globus

Zweibrücken Die Schadenshöhe schwankt zwischen 300 und 3000 Euro.

Ein Lkw hat am Mittwoch (13.4.) gegen 11.15 Uhr auf der Vogesenstraße in Rimschweiler einen Unfall verursacht. Aus Richtung Zweibrücken kommend, streifte er beim Vorbeifahren mit seinem grauen Anhänger oder Auflieger ein geparktes Postauto (gelber VW Caddy) und flüchtete danach in Richtung Althornbach. Am Außenspiegel des Postautos entstand 300 Euro Schaden, schätzt die Polizei. Der weiße Lkw mit über 3,5 Tonnen trägt ein polnisches Nummernschild und einen roten Schriftzug oder eine rote Zahlenkombination am oberen Rand der Windschutzscheibe.