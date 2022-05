In Zweibrücker Hauptstraße : Taschendiebstahl im „EuroShop“

Zweibrücken Sind am Freitag in der Zweibrücker Fußgängerzone jemand verdächtige Personen aufgefallen?

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am Freitag gegen 15.30 Uhr im „EuroShop“ in der Zweibrücker Fußgängerzone unbemerkt den auf dem Rücken getragenen Rucksack einer 27-jährigen Frau und entwendete hieraus die Geldbörse, berichtet die Polizei. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse Karten. Der Schaden beträgt etwa ungefähr 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.