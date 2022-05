Kirchengesangverein Ernstweiler/Bubenhausen : Der Terminkalender füllt sich wieder

Der neue Vorstand des Kirchengesangvereins Ernstweiler/Bubenhausen: Sabine Hock, Pfarrer Reinhard Scheller, Corinne Scheidt, Erwin Kunstmann, Ingrid Voltz, Markus Huff, Ute Rapp, Birgit und Gunter Mörz sowie Stephanie Schneider (v.l.). Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Kirchengesangverein Ernstweiler/Bubenhausen hat seinen Vorstand im Amt bestätigt. Der Tra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ditionsverein plant eine Vielzahl an Auftritten und vor allem die Reise zu seinem Partnerchor in England.

Von Cordula von Waldow

„Ich freue mich auf zwei weitere schöne Jahre mit euch“, dankte der neu bestätigte Vorsitzende des Kirchengesangvereins Ernstweiler/Bubenhausen, Markus Huff, seinem Vorstand und seinen Vereinsmitgliedern für ihr Vertrauen und das freudvolle Miteinander. Die Harmonie unter den 18 Teilnehmern an der Jahreshauptversammlung drückte sich dadurch aus, dass „im Block“, also alle Positionen zusammen, offen sowie einstimmig gewählt wurde.

Was die Chorgemeinschaft besonders begeistert: Durch den Bericht im Pfälzischen Merkur über die Chorprojekte zu Ostern und die Suche nach singfreudigen Mitwirkenden hatten sich nicht nur zahlreiche Gastsänger gefunden. Sabine Hock hatte es so gut gefallen, dass die Sängerin nicht nur dem Verein beitrat, sondern sich gleich als Ersatz für Birgit Mörz als Beisitzerin in den Vorstand wählen ließ. Die Lücke war entstanden, da diese das neu zu besetzende Amt der Schriftführerin übernahm.

Info Der Vorstand des Kirchengesangvereins Ernstweiler/Bubenhausen: Vorsitzender Markus Huff; Stellvertreterin Ingrid Voltz; Schriftführerin Birgit Mörz; Kassenwartin Stephanie Schneider; Notenwart Gunter Mörz; Beisitzer: Ute Rapp, Corinne Scheidt, Sabine Hock, Pfarrer Reinhard Scheller; Jugendwart Erwin Kunstmann; Kassenprüfer Andrea Mehl und Wolfgang Rapp.

Sowohl das Konzert am Karfreitag mit der Passion nach Matthäus von Lothar Graap als auch die „leicht exotische“ Missa Brevis à tre voci col organo für Chor, Solo-Gesang und Orgel am Ostersonntag waren besonders musikalisch ein voller Erfolg, wenngleich sich der Chor über noch mehr Gottesdienstbesucher gefreut hätte.

Trotz der Schwierigkeiten während der Corona-Zeit – 2020 hatten für den Chor überhaupt keine Veranstaltungen stattgefunden – ist es gelungen, die traditionsreiche Chorgemeinschaft zu pflegen und den seit 144 Jahren bestehenden Kirchengesangverein Ernstweiler/Bubenhausen zu erhalten.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 war wieder mit Proben begonnen worden und der Chor konnte mehrere Gottesdienste gestalten, etwa zu Erntedank, traditionsgemäß am ersten Adventsonntag sowie am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Außerdem hatte der Chor am Dekanatsmusiktag im Herbst in der Alexanderskirche mitgewirkt.

Musikalischer Höhepunkt und sehr gut besucht war die Aufführung des Requiems von Berthold Waßmann zum Ewigkeitssonntag. Das ausgefallene Weihnachtsessen soll demnächst als Frühlingsessen nachgeholt werden.

Am 10. Juli will ein Großteil des Chores an den 40. Kirchenmusik Festtagen Pfalz (ehemals Landeskirchenmusiktag) in Speyer teilnehmen und nachmittags gemeinsam mit anderen Chören auftreten. Reges Interesse besteht auch daran, in diesem Jahr endlich wieder die Partnerkirche im englischen Birmingham, die Carrs Lane Church, zu besuchen. Die langjährige Chorfreundschaft mit gegenseitigen Besuchen und Chorauftritten war durch die Corona-Zeit ebenfalls aus dem Rhythmus geraten.

Für Herbst und Winter stehen eine Vielzahl an Terminen auf dem Programm: der Erntedank-Gottesdienst am 2. Oktober, die Jubelkonfirmation am 23. Oktober, die Gestaltung des Ewigkeitssonntags am 20. November, eine Woche später der Gottesdienst zum 1. Advent, gefolgt von Weihnachtsfeier und gemeinsamem Mittagessen sowie die Festgottesdienste an Heilig Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag.