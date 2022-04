Reistport : Ostern steht im Zeichen der Westernreiter 

Zweibrücken Das Landgestüt ist am Osterwochenende erstmals seit Jahren wieder Austragungsort für ein Westernturnier. Dabei geht es um Punkte für die Südwest-Trophy, die zur DM-Teilnahme berechtigt.

Zwei Jahre hatten sie es verschieben müssen, doch an diesem Osterfest ist das Landgestüt Zweibrücken zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ganz in der Hand der Westernreiter. Die Europäische Western-Union EWU-Saarland freut sich, für ihr Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft von 15. bis 17. April gleich über die Landesgrenze eine passende Anlage gefunden zu haben. Das Landgestüt bietet ausreichend Platz für die Vielzahl der Prüfungen. Drei Tage lang werden gut 180 Reiter ihre Pferde jeweils ab 8 Uhr in den diversen Prüfungen vorstellen, quer durch alle Alters- und Leistungsklassen.