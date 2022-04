Merkur-Fotorätsel : Scheibchenweise Backwerk

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Na, das ist doch mal ein seltsames Scheiben-Zusammenspiel. Brot ist aber ja bekanntlich Brot und hier gibt es mehr als genug davon. Aber wo hat unsere Fotografin das „Kunstwerk“ anderer Art entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Der verwaiste Kaugummiautomat befindet sich in Hornbach in der Ortsdurchfahrt am kleinen Marktplatz gleich unterhalb des Stadttores. Als Erster wusste Oliver Feix die Lösung. nlg/Foto: nlg