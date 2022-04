Aktionstage in Zweibrücken : Am Wochenende gesund eingekauft

Umlagerte Gesund-Stände in der Fußgängerzone. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Der verkaufsoffene Sonntag ist am Wochenende erfolgreich vom Aktions-Format „Zweibrücken gesund“ flankiert worden.

„Zweibrücken gesund“, das klingt angesichts der immer noch sehr hohen Corona-Inzidenz zwar eher wie ein frommer Wunsch, tat jedoch der gleichnamigen Aktion am vergangenen Wochenende keinen Abbruch. Im Gegenteil. Jung und Alt haben die Einladung der beiden Veranstalter, also des Gewerbevereins Gemeinsamhandel Zweibrücken und des Stadtmarketings, in die Rosenstadt zu kommen, gerne angenommen. Diesmal waren es 43 sogenannte „Projektpartner“, die der 2016 vom Stadtmarketing entwickelte städtische Gesundheitsaktion endlich neues Leben einhauchten. Schließlich hatte „Zweibrücken gesund“ pandemiebedingt zwei Jahre pausieren müssen.

Und so zeigte sich die Zweibrücker City-Managerin Petra Stricker „sehr zufrieden“. Hatte die Aktion – diesmal wetterbedingt – noch am Freitag fast auf der Kippe gestanden, wie sie unserer Zeitung berichtete. „Wir waren nicht sicher, ob sie überhaupt stattfinden kann.“ Die „Frequenz“ sei nun aber gut gewesen, auch am verkaufsoffenen Sonntag, freute sich die City-Managerin. Die neue Vorsitzende des Zweibrücker Gewerbevereins Gemeinsamhandel Sandra Cleemann pflichtete ihr bei: „Die Stadt war gut besucht.“ Keiner der Geschäftsleute, mit denen sie gesprochen habe, habe sich bei ihr über zu wenig Kundschaft beklagt. Und City-Managerin Stricker rechnete vor, dass sich etwa 90 Prozent der Geschäfte beteiligt hätten. Und das, obwohl es nicht verpflichtend sei, an einem verkaufsoffenen Sonntag die Läden aufzumachen, stellte sie klar. Allerdings gebe es die Vorgabe der rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), alle verkaufsoffenen Sonntage mit einem Thema zu verknüpfen – wie diesmal mit dem „Aktions-Format“ Gesundheit. Das werde auch bei den drei folgenden verkaufsoffenen Sonntagen im Mai, September und November so sein, schaute die City-Managerin voraus. So laute das Motto am Wochenende 28./29. Mai „Zweibrücken kunstvoll“.

An diesem Samstag zogen sich die Stände des Aktionstages „Zweibrücken gesund“ vom Herzogplatz über den Hallplatz durch die gesamte Fußgängerzone bis hin zum Alexanderplatz, wo am Samstag auch die Verkaufsstände des bereits traditionellen Wochenmarktes und am Sonntag die des beliebten Kram-Marktes aufgebaut worden waren. Zudem zog am Sonntag ein großer Flohmarkt rings um den Schlossplatz viele Besucher aus Nah und Fern an.

Auf dem Herzogplatz präsentierte sich am Samstag die Umwelt- und Nachhaltigkeits-Initiative ZW-vernetzt mit der Klimabotschafterin Ina Stenger samt ihrer Pflanz- und Klimaprojekte, das Garten-Mitmach-Vorhaben „Urban Gardening“ der „Grünen Brücke“ und die Aktion „ohne Auto mobil“. Schließlich sollen ja auch das Radfahren und das Laufen gesund sein. Hier konnten Tret- und Amish-Roller begutachtet und getestet werden. Ein Fahrradparcours von der Jugendverkehrsschule und der Polizei ermöglichten Kindern und Jugendlichen diverse Verkehrsübungen. Die Zweibrücker Initiative „Radeln ohne Alter“ stellte ihre Rikscha vor. Zudem konnten sich die Besucher bei Yanna Lorang zu Fragen der Suchbewältigung beraten oder von Michelle Henter mögliche Vorzüge eines Yoga-Trainings erklären lassen.

Auf dem Hallplatz stellte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) seine Fahrzeuge aus und lud Kinder zum Toben auf einer Hüpfburg ein. Derweil konnten sich ihre Eltern, wenn denn gewünscht, den Blutdruck messen lassen. Und in der Fußgängerzone wurden die Besucher kompetent in Sachen gesundes Essen, Gelenke schonen, beste Trageweise von Rucksäcken und Ranzen unterrichtet. Weiterhin gab es Tipps zum Mixen von Smoothies, also von Getränken aus Obst und optional Milchprodukten. Um nur einige Angebote zu nennen.

Wer sich das Smoothie-Mixen – gleich im doppelten Sinne – sparen wollte, durfte sich als Fashion-Club-Mitglied eines der gesunden Getränke auf der Plaza des Zweibrücken Fashion Outlets sogar kostenlos reinziehen. Und auch Möbel Martin spielte mit. Dort wurden die Kundinnen und Kunden am Samstag und am Sonntag rund um das Thema „Gesundheit und Wohnen“ beraten.

An beiden Tagen war eine von Gemeinsamhandel und Edeka Ernst organisierte Pferde-Kutsche mit Werner Euskirchen auf dem Bock unterwegs, die mehrmals zwischen Schlossplatz und Hilgard-Center an der Saarlandstraße pendelte. Und am Sonntag ließ Michel Wack mit seinem „Trio Finale XL“ das Zweibrücker Wochenende auf dem Alexanderplatz mit dem Besten aus Italo, Gypsi, Blues und Cajun ausklingen. Diesmal allerdings mit dem Schwerpunkt auf Italo, waren doch gleich nebenan in einer Ständezeile italienische Spezialitäten zu haben gewesen – von Parmaschinken über Pasta bis hin zu Olivenöl.

Großer Andrang im Fashion Outlet. Foto: Rainer Ulm