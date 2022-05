Wahl Theley : Musikverein geht mit jungem Vorstand voran

Theley Der Musikverein „Concordia“ Theley hat an seiner Generalversammlung am Dienstag, 22. März, einen neuen Vorstand gewählt. Yvonne Geßner, Jasmin Kirsch und Simon Schenker wurden ins Präsidium gewählt. gewählt, wie ein Sprecher des Vereins mitteilt.

Die Besetzung des neuen Präsidiums ist nicht nur eine formale Wahl, es ist auch eine Botschaft. Wir blicken positiv in die Zukunft und wollen auch in den nächsten Jahren das Orchester sein, das in Theley eigene Veranstaltungen und Konzerte durchführt, das sich bei Theleyer Vereinen engagiert, zu kirchlichen Anlässen spielt, sich auf dem Schaumberg präsentiert, zu vielen befreundeten Musikvereinen gute Kontakte pflegt und das zahlreichen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ein Instrument zu erlernen und Freude an der Musik zu haben, heißt es von Vereinsseite abschließend.