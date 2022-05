Mehrere Einrichtungen betroffen : Streiks an Kitas in Zweibrücken

Streiks an Kitas in Zweibrücken

An den Kitas in Zweibrücken ist mit Streiks zu rechnen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Zweibrücken Am Mittwoch könnte es wieder etwas schwierig werden, die Kinder unterzubringen, wenn Mama und Papa arbeiten müssen.

Am Mittwoch drohen Streiks in den städtischen Zweibrücker Kitas. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Hintergrund ist ein Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Die Kitas in Zweibrücken haben aktuell teilweise aufgrund von erkranktem Personal, unter anderem durch Corona, ohnehin schon eingeschränkte Angebote. Durch diese fehlenden Mitarbeitenden lassen sich weitere Fehlzeiten durch Streikende laut Stadtverwaltung schlechter kompensieren als in Normalzeiten.