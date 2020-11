Verband ist strikt gegen Abriss der Ex-Kutschenhalle zugunsten für Neubauten : Kunsthistoriker: Remise der Villa Schwinn erhalten!

Zweibrücken Verband schreibt: „Immer wieder müssen Ensembles zusammengehöriger Bauten gegen Verstümmelungen verteidigt werden.“

Unverzichtbarer Teil eines stadtbildprägenden Denkmals – oder ein selbst wenig villenähnlicher Zweckbau, der zugunsten neuer moderner Wohnhäuser problemlos abreißbar ist? Darüber gehen in Zweibrücken die Meinungen weit auseinander, seitdem ein privater Investor die Villa Schwinn erhalten und sanieren – deren einstige Fahrzeughalle (Remise) aber abreißen will, um mehr Platz für Wohnungs-Neubauten auf dem Gelände zu haben.

In diese Debatte mischt sich jetzt der rund 3300 Mitglieder starke „Verband Deutscher Kunsthistoriker“ ein: Er hat die Villa Schwinn mitsamt Remise als neuesten Fall auf seine „Rote Liste“ gefährdeter Denkmaler aufgenommen, mit dem Stempel „akut gefährdet“. Der Kunsthistoriker-Verband schreibt dazu: „Darf’s ein bisschen weniger sein? Auch im Denkmalschutz eine vertraute Frage: Immer wieder müssen Ensembles zusammengehöriger Bauten gegen Verstümmelungen verteidigt werden. So soll die Villa Schwinn von 1894, eine der bedeutendsten Fabrikantenvillen der Pfalz, ihre Remise verlieren, wenn es nach dem Investor geht, der den Baugrund für Neubauten vermarkten will und mit diesem Teil des Denkmals nichts anfangen mag.“