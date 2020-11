Siegerin der Online-Gruselmodenschau von Gemeinsamhandel Zweibrücken : Maya ist Halloween-Superstar

Zweibrücken Die Siegerin der Online-Gruselmodenschau von Gemeinsamhandel Zweibrücken steht fest: Maya Lang konnte im Internet die meisten Nutzer von ihrem Kostüm „Spiderlady“ überzeugen. Da die geplante öffentliche Halloween-Veranstaltung am 31. Oktober wegen der Corona-Problematik nicht stattfinden konnte, sollte zumindest die Gruselmodenschau durchgeführt werden.

Den Wettbewerb online anzubieten sahen die Veranstalter als einzig realisierbare Alternative. Unter dem Motto „Zweibrücken sucht den Halloween-Superstar 2020“ konnten sich die teilnehmenden Kinder über die Facebook-Seite des Gemeinsamhandel Zweibrücken e.V. präsentieren. Insgesamt 27 kleine Gruselmonster hatten sich per Foto oder Video präsentiert, gezählt wurden 2466 so genannte Likes, also „gefällt mir“-Hochdaumen.