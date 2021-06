Minigolf-Platz zerstört : Große Hilfsbereitschaft nach Vandalismus

Zweibrücken DRK-Chef Hans Prager ist überwältigt: Viele Bürger wollen spenden oder ehrenamtlich auf dem zerstörten Minigolf-Platz mit anpacken. Die Polizei wertet derweil Aufnahmen der Videokameras aus und nennt Details zu der Schlägerei an der Schließ.

Nach der Zerstörungs-Orgie auf dem Minigolf-Platz in Zweibrücken machen sich bei DRK-Chef Hans Prager Gefühle in der Brust breit, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen ist es Fassungslosigkeit über Dummheit und Gewaltbereitschaft der Täter. Zum andern ein Gefühl der Anrührung – denn es gibt eine überwältigende Hilfsbereitschaft.

Das DRK betreibt die Minigolf-Anlage, die in der Nacht auf Samstag Opfer hemmungslos wütender Vandalen geworden ist ( wir berichteten ausführlich ). DRK-Chef Prager berichtete am Montag auf Anfrage von enormer Hilfsbereitschaft aus der Bürgerschaft: Zahlreiche Menschen haben erklärt, für den Wiederaufbau der Anlage spenden oder ihre Arbeitskraft einbringen zu wollen; der Rotkreuzler zeigte sich ergriffen von dieser Reaktion und lobte, das sei „ganz ganz toll“.

Derweil prüft die Polizei, ob ein brutaler Übergriff wenige Meter entfernt im Zusammenhang mit dem Vandalismus steht. Matthias Mahl, Leiter der Polizeiinspektion in Zweibrücken, sagte am Montag auf Anfrage, die Polizei ermittle derzeit, ob es sich um ein und dieselben Täter handele. Wie berichtet, waren zwei junge Besucher des Biergartens samstagfrüh, kurz nach Mitternacht, an der Schließ von einer Gruppe junger Männer attackiert worden. Mahl präzisierte am Montag den Vorfall: Ein 19- und ein 21-Jähriger seien mit einer weiblichen Begleitung vom Biergarten gekommen; als sie Richtung Parkplätze laufen wollten, kamen sie an einer Bank gegenüber der Minigolf-Anlage vorbei. Dort hatten sich rund zwölf junge Männer versammelt. Aus der Gruppe heraus seien die Wirtschaus-Besucher plötzlich angegangen worden. Zwei Männer seien zuerst auf den 19-Jährigen los. Einer habe dem 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser zu Boden ging; dann habe ein zweiter Täter nach ihm getreten. Der 21 Jahre alte Begleiter, der dem 19-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, wurde danach von den Schlägern attackiert, er habe Hiebe ins Gesicht bekommen.