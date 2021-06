Merkur-Fotorätsel : Ja, wo laufen sie denn?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Das Gute an einem Rundwanderweg ist ja bekanntlich, dass es egal ist, in welche Richtung man läuft. So auch hier. Doch wo bildet die Strecke hier einen Rundweg? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.