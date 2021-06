Lehrerfortbildung im Druckmuseum : Die schwarze Kunst als kreatives Werkzeug

Kurt Werle demonstriert den Pädagoginnen und Kursleiterin Iris Seyler (Zweite von rechts.) eine seiner historischen Druckmaschinen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Im Zweibrücker Druckmuseum konnten Kunstlehrerinnen aus ganz Rheinland-Pfalz ihren Horizont erweitern.

Akkurat platziert Claudia Branca Metall-Lettern (Typos) verschiedener Schriftarten auf der Träger-Platte, überrollt sie dann mit Farbe und lässt sie durch die historische Druckmaschine laufen. Ein interessantes Bild mit pfälzischen Ausdrücken entsteht. Die 34-jährige Lehrerin aus Landau ist eine der sechs Teilnehmerinnen an der Lehrerfortbildung „Schrift im Bleisatzverfahren und experimentelle Typografie“ im Druckmuseum von Kurt Werle in der Zweibrücker Luitpold-Straße.

Ins Leben gerufen wurde dieser Kurs für Kunstlehrer von Iris Seyler. Die Bildhauerin ist Kunsterzieherin am Hofenfelsgymnasium und selbst fasziniert, welche Vielfalt an künstlerischen Möglichkeiten die alten Druckmaschinen und die Setzkästen mit den Metall-Buchstaben in ganz verschiedenen Schriftarten sowie zwei Kisten mit vielerlei Handstempeln bieten. „Dies ist ein Eldorado für uns, etwas ganz Besonderes“, bestätigen die Teilnehmerinnen. Sie genossen es, dass sie „alles ausprobieren und kreativ selbst wurschteln dürfen“ (Julia Silbermann, Ingelheim). Praxis statt Theorie. S

echs Stunden lang tauchten die Pädagoginnen so selbst wieder in den Zustand ihres neugierig forschenden Kind-Ichs und experimentierten nach Herzenslust. Sie wissen: „Experimentieren ist das A und O der Kunst.“ „Doch dafür ist oft im Unterricht gar keine Zeit“, bedauert Silvia Jaqui aus Kusel. Sie genoss es, sich ganz ohne direkten Schulbezug einmal wieder selbst auszuprobieren, mit den Kolleginnen aus einem weiten Umkreis quer durch Rheinland-Pfalz auszutauschen und darüber neue Inspirationen für ihren Unterricht zu gewinnen. Wenngleich nicht alle Schulen die technischen Voraussetzungen bieten, lasse sich doch die eine oder andere Kunsttechnik durchaus realisieren.

Für Iris Seyler war es die erste Fortbildungsveranstaltung in den Räumen des Druckmuseums. Sie erklärt: „Sonst sind wir in der Jugend-Kunstschule, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.“ Gleichwohl kennt die Zweibrückerin Kurt Werle bereits seit Jahrzehnten und nutzt das von dem 82-jährigen geschaffene „Schlaraffenland“ mit ihren Schülern. Ab dem neuen Schuljahr wird ihre Kunst-AG wieder jeden Freitag in seinen Räumen stattfinden.

Als erste Herausforderung mussten die Kurs-Teilnehmerinnen lernen, spiegelverkehrt zu denken. Und zwar doppelt. Denn die Druckvorlagen werden sowohl an der Längs- als auch an der Querachse gespiegelt, liegen quasi von rechts nach links und sind zudem auf den Kopf gestellt, um ein aufrechtes Bild mit einem leserlichen Wort zu ergeben.