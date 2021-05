Ist es so einfach, wie es aussieht?

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

Auch wenn hier Modellbau draufsteht – mit der Eisenbahn wird dort definitiv nicht gespielt. Stattdessen geht es hier um Größeres. Aber wo hat unsere Fotografin dieses Motiv entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten. Es handelte sich um die Herzog-Wolfgan-Realschule Plus mit dem Standort in der Jacobystraße in Bubenhausen. Als Erster wusste Helmut Paschke die richtige Lösung. nlg/Foto: nlg