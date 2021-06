Prozess vor dem Landgericht : Brüder bestreiten schlimme Misshandlungen

Wie gewalttätig ging es in der Familie der Angeklagten wirklich zu? Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Zweibrücken Am Montag gab es eine überraschende Wendung im Prozess um eine Mutter, die mit ihrem Mann ihre Kinder verprügelt haben soll.

Ist alles nur erstunken und erlogen oder zumindest alles nicht so schlimm gewesen, wie von den Geschwistern behauptet? Jedenfalls lassen die Aussagen zweier Söhne einer 59-Jährigen diese Schlüsse zu, die am Montag im Prozess um jahrzehntelange Kindesmisshandlungen vor dem Landgericht Zweibrücken als Zeugen zu Wort kamen.

Während der heute 27-jährige Sprössling der Frau angab, lediglich vom 2018 verstorbenen Vater ab und an geschlagen worden zu sein, behauptete sein inzwischen 31-jähriger Bruder, rein gar nichts von Misshandlungen mitbekommen zu haben. Mehr noch: Demnach soll der älteste der drei Brüder versucht haben, ihn und zwei Geschwister (das Paar hat noch drei Töchter) zu Falschaussagen gegen ihre Eltern zu bewegen: „Er hat uns gezwungen.“ Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Michael Schubert, was denn unter diesem angeblichen Zwang zu verstehen sei, antwortete der 31-Jährige: „Er hat uns Geld und Zigaretten versprochen. Aber ich habe ihm gesagt: Ich mach‘ das nicht.“

Der so beschuldigte Bruder war bereits am zweiten Verhandlungstag zu Wort gekommen, hatte sowohl seinen Vater als auch seine Mutter schwer belastet. Hingegen behauptete der 31-jährige Bruder nun: „Es gab keine Gewalt in der Familie.“ Auf mehrere Nachfragen ließ er sich immerhin noch zu der Aussage bewegen: „Ich habe ab und an mal einen Klaps bekommen – meistens zu Recht –, aber niemals Schläge!“ Dass seine Geschwister verprügelt worden seien, habe er „nicht mitbekommen“. Auch nicht, dass seine fast erwachsene Schwester noch Windeln tragen musste, damit die Eltern Pflegegeld einstreichen konnten. Als ihm Richter Schubert seine Aussage während des Prozesses vor vier Jahren in gleicher Sache vorhielt, stritt er ab: „Nein, dazu hatte ich mich nicht geäußert.“

Widersprüchlich auch die Einlassungen seines jüngeren Bruders: Er sei vom Vater schon mal „mit der Hand, aber nie mit einem Stock“ gezüchtigt worden: „Es gab ab und an mal Backpfeifen. Aber meine Mutter hat nicht geschlagen.“ Also alles nicht so schlimm? Anscheinend doch. Denn der 27-Jährige berichtete auch, dass er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide, deshalb sogar in stationärer psychiatrischer Behandlung sei: „Ich hatte keine schöne Kindheit. Wir hatten kein Geld. Und ich wurde in der Schule gemobbt“ – weil er oft gar keine oder keine ordentlich mit Wurst belegten Pausenbrote im Ranzen mitgebracht habe.