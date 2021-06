Zweibrücken hat nun zehnthöchste Inzidenz Deutschlands : Am Wochenende nur noch eine Corona-Neuinfektion

Südwestpfalz Zweibrücken hat nicht mehr die höchste Inzidenz Deutschlands. DRK-Schnelltestzentren in der Stadt verringern Öffnungszeiten.

Am Wochenende hat es im gesamten Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz nur eine bestätigte Covid-19-Neuinfektion gegeben, und zwar am Samstag in Zweibrücken, teilt die Kreisverwaltung mit.

Das Landesuntersuchungsamt RLP (LUA) meldete am Sonntag folgende Inzidenzen (Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je rechnerisch 100 000 Einwohner): Landkreis Südwestpfalz 1,0, Stadt Pirmasens 2,5 und Stadt Zweibrücken 14,6. Die Inzidenz in Zweibrücken ist damit den dritten Tag in Folge stabil.