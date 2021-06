Am 4. Juli in Zweibrücken : Stadtführung auf Fahrrädern

Am 4. Juli in Zweibrücken

Wer auf den zwölf Kilometern mitradelt, muss einen Helm tragen.

Eine „sportliche Radführung zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten der Stadt: durch die Allee, den Schwarzbach entlang in Richtung Oberauerbach und zurück“ bietet das Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamt am kommenden Sonntag (4. Juli, 13 Uhr) an. Die zwölf Kilometer werden, auf fast ebener Strecke, mit kurzen Stopps in etwa zwei Stunden gefahren – auch für Hobbyfahrer geeignet, erläutert die Stadt. E besteht Helmpflicht.