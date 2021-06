Kindesmisshandlungs-Prozess am Landgericht Zweibrücken : „Meine Mutter soll in der Hölle schmoren“

Zweibrücken Laut Anklage jahrzehntelang gequälte Tochter sagt im Prozess am Landgericht Zweibrücken Prozess per Video-Schaltung aus.

Nein, eine Konfrontation mit ihrer Mutter wollte die junge Frau auf jeden Fall vermeiden. Zwar will die heute 35-jährige Tochter aussagen, möchte dies aber besser aus der Ferne tun. Was sie die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken bereits am zweiten Verhandlungstag über ihren Nebenklagevertreter hatte wissen lassen. Er hatte deshalb eine audiovisuelle Vernehmung der jungen Frau beantragt, die unter einer in der Kindheit von häuslicher Gewalt ausgelösten Persönlichkeitsstörung leide und in einer Therapieeinrichtung lebe. „Ein Aufeinandertreffen mit der Mutter würde ihren Zustand verschlechtern“, erklärte der Rechtsanwalt damals.