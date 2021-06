Zweibrücken im Dritten Reich : Sklavenarbeit für die Kriegswirtschaft

Projektleiterin Gertrud Schanne-Raab präsentiert gemeinsam mit Ehemann Rainer Schanne und Eckart Emrich (von rechts) das neue Buch über die Zwangsarbeiter in Zweibrücken. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Acht Autoren haben ein Buch über die Geschichte der Zwangsarbeiter in Zweibrücken vorgelegt.

Sechs Jahre nach Beginn der Recherchen und gut 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Zweibrücken der Zweite Band von „Zweibrücken unter dem Hakenkreuz“ erschienen. Die Sozialanthropologin Gertrud Schanne-Raab hat sich mit einem siebenköpfigen Arbeitskreis an der Volkshochschule Zweibrücken ehrenamtlich an die Aufarbeitung des Themas „Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Zweibrücken 1940-1945“ gemacht. Unter dem Titel „Für jeden sichtbar und doch vergessen“ entstand ein 300-seitiges Werk, das im Buchhandel sowie direkt bei den Autoren bezogen werden kann.

Den ersten Grundstock lieferten Schriftstücke, die bereits für den ersten Band zusammen getragen worden waren. Während das Thema aus persönlichen Erinnerungen eher vergessen oder verdrängt wurde, fand sich bei Behörden, in Archiven und teilweise auch in privaten Nachlässen wie in Kriegstagebüchern erstaunlich viel Material, das eine umfangreiche Aufarbeitung der Zwangsarbeit während der Zeit des Nationalsozialismus in Zweibrücken unter vielen verschiedenen Aspekten regelrecht forderte.

So jedenfalls sieht es Gertrud Schanne-Raab: „Wir haben gemerkt, wir hatten nicht nur zwischen den einzelnen Volksgruppen und ihren Einsatzgebieten zu unterscheiden, sondern uns auch um das Krankenhaus und in der Justiz-Stadt um das Gefängnis zu kümmern sowie Einblick in die Gestapo-Akten zu nehmen.“

Den sachlichen Hintergrund lieferte die historische Literatur. Wie in einem Puzzle galt es, die vielen verschiedenen Mosaiksteinchen zusammenzusetzen und einen roten Faden zu finden. Dieser beginnt mit der Beschreibung der Vorgehensweise und Quellensuche zur Definition von Kriegsgefangenen, Fremd- und Zwangsarbeitern sowie dem Wandel von dem Einen zum Anderen während des Krieges.

Der Wirtschaftsstandort Zweibrücken mit seiner Vielzahl an Metall verarbeitender Industrie und seiner Bedeutung für die Rüstungsindustrie hatte mehr als 50 Lager unterschiedlicher Größe, in denen die Mehrheit der rund 5000 Zwangsarbeiter untergebracht waren. Eine Übersichtskarte zeigt die Verteilung über das Stadtgebiet. Neue Fotos in dem reich bebilderten Werk zeigen die Stätten heute.

Die Zwangsarbeiter, darunter auch Frauen, stellten immerhin ein Viertel des gesamten Arbeitskräftepotenzials der Nazi-Zeit, denn sie waren in fast allen Bereichen des Wirtschaftslebens im Einsatz. Unter anderem in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in großen Privathaushalten ersetzten die Zwangsarbeiter die in den Dienst der Deutschen Wehrmacht eingezogenen Männer, Söhne oder Knechte.

Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Arbeitskommando 1414, wurde es doch von der Kirchenschaffnerei (heutige Herzog-Wolfgang-Stiftung) verwaltet und die Arbeitseinsätze vom Dekan verantwortet. Peinlich unterschieden wurden die Zwangsarbeiter nach ihren Herkunftsländern. Galten Nachbarn und Westeuropäer wie etwa Franzosen oder Belgier als hochwertiger und wurden besser behandelt, ging es Menschen aus Osteuropa, vornehmlich Polen oder kriegsgefangenen Russen, deutlich schlechter bis hin zum in Kauf genommen Hungertod.

Bei aller wissenschaftlicher Akribie bis hin zu exakten Quellenangaben ist es dem Team gelungen, mit persönlichen Geschichten über Einzelschicksale, oft stellvertretend für eine gesamte Gruppe, den Menschen aus vielen Nationen ein Gesicht zu geben und das Buch interessant und leicht lesbar zu gestalten.

Das Schicksal hing in erster Linie davon ab, in welchen Bereichen und bei welchen Menschen die Fremdlinge eingesetzt waren. Manch eine freudvolle Entwicklung, wie etwa eine glückliche Hochzeit mit der Tochter des Hofes oder die Lebensrettung durch ein Versteck im Bunker, versöhnt ein wenig mit dem vielen Schrecklichen, das den Menschen widerfuhr. Der gebürtige Ukrainer Wladislaus Dumasniuk, der in Ixheim nur „Waldi“ genannt wurde, errichtete mit dem weithin sichtbaren Feldkreuz oberhalb des Stadtteils ein Erinnerungsmal. Mit einem Blick auf den Zweibrücker Hauptfriedhof und die Frage, was nach Kriegsende aus den „Displaced Persons“ (Menschen am falschen Ort) wurde, schließt das Buch.

Auf die Frage nach einem dritten Band kann sich Gertrud Schanne-Raab eine Aufarbeitung des Themas „Täter – Opfer“ vorstellen, denn die meisten der alteingesessenen Zweibrücker Familien waren in irgend einer Form in den Nationalsozialismus involviert. Sie würde sich wünschen, dass diesmal die jüngere Generation sich der Aufgabe annimmt, gerne unterstützt von der erfahrenen Arbeitsgruppe. „Das darf dann auch keine sechs Jahre dauern, sondern muss schneller gehen, etwa als möglicher Weise übergreifendes Schulprojekt.“