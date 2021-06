Umstrittenes Wohnprojekt neben Villa Schwinn in Zweibrücken : Stadt: Denkmalschützer haben das letzte Wort

Umstrittenes Wohnprojekt neben Villa Schwinn in Zweibrücken

Zweibrücken Grundsätzlich steht zwar durch den Bauvorbescheid bereits fest: Die Remise der Villa Schwinn darf abgerissen werden. Allerdings nur, wenn die Denkmalschutzbehörde die verlangten Ausgleichsmaßnahmen für erfüllt hält. Die Stadt erklärt, warum ästhetische Fragen für den Bauvorbescheid keine Rolle spielten.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Bauamtsleiter Christian Michels haben in einer Pressekonferenz den Bauvorbescheid verteidigt, der den Investoren bei Erfüllung bestimmter Auflagen garantiert, dass sie die Remise der Villa Schwinn abreißen dürfen.

Über den Bauvorbescheid hatte der Merkur am Mittwoch exklusiv ausführlich berichtet. Die Kernaussagen: Private Investoren wollen auf dem Villa-Schwinn-Gelände vier Wohnblocks errichten. Deren Traufhöhe darf bis zur Höhe der Villa Schwinn reichen, wobei das Staffelgeschoss des direkt benachbarten Neubaus sieben Meter schmaler sein muss. Ansonsten wurden keine besonderen Abstandsregeln vorgeschrieben. Die ebenfalls denkmalgeschützte Remise (Kutschenhaus) der Villa Schwinn darf abgerissen werden, wenn es Ausgleichsmaßnahmen gibt (denkmalgeschützte Sanierung der Villa, parkartige Bepflanzung auf verbleibenden Restflächen, Aufwertung der eisernen Grundstückseinfriedung). Die Investoren müssen hierfür ein Konzept mit der Unteren Denkmalschutzbehörde (beim Stadtbauamt) und der Oberen Denkmalschutzbehörde (rheinland-pfälzische Generaldirektion Kulturelles Erbe) abstimmen. Die Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Roswitha Chéret, äußerte sich im Merkur erschüttert – nicht nur wegen der schon lange bekannten Absicht, den Remise-Abriss zu erlauben, sondern auch, weil die Villa Schwinn „erdrückt“ werde, wenn statt Bäumen und Wiese fast gleich hohe Häuser daneben kommen.

Weil für das Schwinn-Gelände kein Bebauungsplan existiert, greift Paragraph 34 Baugesetzbuch, erläutert nun Bauamtsleiter Michels. Darin heißt es: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“

Doch ästhetische Geschmacks-Urteile können aus rechtlichen Gründen bei baurechtlichen Genehmigungen und deren Prüfung praktisch keine Rolle spielen, erläutert Bauamtsleiter Michels. Denn die beiden zentralen Kriterien für das „Einfügen“ in die Nachbarschaft seien die Art der Bebauung (zum Beispiel Wohnbebauung) sowie die „Baukörper-Kubatur“. Dies beziehe sich im Wesentlichen auf die Höhe, aber nicht einmal auf die Dachform, verdeutlicht Michels anhand eines Beispiels: „Auch in die schönste Landschaft geneigter Dächer kann man ein neues Haus mit Flachdach setzen.“ Zwar sehe die Landesbauordnung eine Ausnahme vor: Ein Neubau dürfe das Umfeld nicht verunstalten. Die Hürden hierfür seien aber „extrem hoch“ und gälten nur für Fälle, die allgemein anerkannt „erschreckend sind und weh tun, etwa wenn jemand ein Haus in Form eines ausgestreckten Hinterns bauen wollte“.