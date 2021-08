Aber keine Einsturzgefahr in Rimschweiler : Gegen Haus geprallt: Eine Verletzte und weit über 50 000 Euro Schaden

Aber keine Einsturzgefahr in Rimschweiler

Zweibrücken-Rimschweiler Die Ortsdurchfahrt Rimschweiler musste gut zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Die Polizei berichtet über erste Erkenntnisse zur Unfallursache.

Ein schwerer Unfall ist am Freitagmorgen in der Vogesenstraße (B 424) in Rimschweiler passiert. Gegen 7.05 Uhr kam eine Richtung Zweibrücken-Ixheim fahrende Mittsechzigerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Front ihres VW Tiguan gegen ein Einfamilienhaus.