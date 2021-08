In den beiden nächsten Wochen : Impfbus fährt nach Contwig, Hornbach und Zweibrücken

Der Impfbus Rheinland-Pfalz wird vom DRK betrieben und war diese Woche schon andernorts im Einsatz, hier ein Bild aus Mainz. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Zweibrücken In wenigen Tagen ist es soweit – dann macht der Impfbus auch in Zweibrücken Halt. Am Montag, 9. August, können sich die Menschen im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr auf dem auf dem Parktplatz des Edeka- Hilgard-Centers ohne Voranmeldung gegen das Corona-Virus lassen.

Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Doch nicht nur das: am selben Tag hält der Impfbus auch am Wasgau in Hornbach für die Corona-Impfung.

Es ist der Startschuss, auf den in den kommenden zwei Wochen weitere Impfbus-Stopps im Landkreis Südwestpfalz werden. Am 16. August hält das mobile Impfmobil von 14 bis 18 Uhr am Penny in Thaleischweiler-Fröschen. Eine Woche später, am 23. August, kommt der Bus dann zwischen 8 und 12 Uhr an den Wasgau nach Contwig. Die letzte Station wird an diesem Tag der Penny in Zweibrücken sein.

„Wir hoffen auf eine große Nachfrage, rege Nutzung der Impfbusse und laden alle Interessierten herzlichst dazu ein spontan vorbeizukommen“, sagt der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Präsident Klaus Fuhrmann.

Seit Anfang August sind acht DRK-Impfbusse auf vielen Supermarktparkplätzen in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung setzt das Rote Kreuz in den kommenden Wochen auf eine neue Strategie, um mehr Menschen für die Impfung zu überzeugen.

Die Bilanz ist bislang gut, resümiert der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). So hätten in den ersten drei Tagen bereits 2726 Personen die Chance genutzt, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Die Zahlen sollen weiter nach oben gehen.