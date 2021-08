Angebot in Praxen bleibt aber bestehen : Zweibrücker Impfzentrum impft ab sofort auch 12- bis 17-Jährige

Angebot in Praxen bleibt aber bestehen

Das Zweibrücker Impfzentrum ist direkt am ZOB (Busbahnhof) im ehemaligen City-Outlet. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Impfung mit Biontech ist mit oder ohne Terminvereinbarung möglich. Die ersten beiden Jugendlichen bekamen schon am Dienstag ihren Pieks.

Stadtsprecher Jens John teilte am Dienstagmittag mit: „Ab Mitte dieser Woche wird es für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen möglich sein, sowohl über die Terminregistrierungen, als auch über die freien Impfangebote eine Impfung zu erhalten. Die Impfangebote der niedergelassenen Kinderärzt*innen sowie der Hausärzt*innen bleiben davon selbstverständlich unberührt und bestehen weiter. “ Ins Zweibrücker Impfzentrum kann man diese Woche auch ohne Termin kommen.

Am Abend teilte der Leiter des Zweibrücker Impfzentrums, Matthias Freyler, auf Merkur-Nachfrage mit: Die Minderjährigen-Impfungen beginnen am Mittwoch. Man habe aber auch schon am Dienstag zwei Jugendliche geimpft: „Die sind vorbeigekommen – und wir wollten sie nicht wegschicken, da ja bereits beschlossen ist, dass sie ins Impfzentrum dürfen.“